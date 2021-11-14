Семь казахстанских птицефабрик заподозрили в ценовом сговоре

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В отношении 7-ми птицефабрик, осуществляющих реализацию куриных яиц в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях, начато расследование по подозрению в ценовом сговоре. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Сообщается, что премьер-министр РК Аскар Мамин провел совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ).

Отмечается, что за прошедшую неделю в Казахстане общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0%.

"За счет принятых мер вторую неделю подряд отмечается снижение цен на картофель (-0,4%), лук (-1,3%) и морковь (-2%). За неделю также зафиксировано снижение темпов роста цен на капусту — до 0,1%. Финансирование «оборотной схемы» в регионах достигло 47,9 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 95,7%. Эффективная работа по «оборотной схеме» отмечается в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что за прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции по признакам антиконкурентных согласованных действий по установлению цен начало расследования в отношении 7 птицефабрик, осуществляющих реализацию куриных яиц в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях.

В адрес субъектов рынка куриных яиц, мяса птицы и сахара направлены 12 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и применения разных цен. Заключен 1 акт антимонопольного комплаенса с оптовым поставщиком Восточно-Казахстанской области.

В целом, по республике заключено 140 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями.

Премьер-министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания, а также сдерживанию общего уровня инфляции в пределах 8,5%.

Акиматам регионов дано поручение обеспечить доведение до рекомендованных объемов финансирование по «оборотной схеме», пятимесячного запаса по продовольствию, своевременно организовать заключение форвардных контрактов между торговыми сетями и производителями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1942083-sem-kazahstanskih-ptitsefabrik-zapodozrili-v-tsenovom-sgovore/