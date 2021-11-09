Потребление растет: дефицит и рост цен на автогаз в Казахстане объяснили в Минэнерго

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Первый вице-министр энергетики Казахстана Мурат Журебеков на брифинге в министерстве объяснил дефицит и рост цен на автогаз, передает корреспондент NUR.KZ.

Мурат Журебеков сообщил, что средневзвешенная оптовая цена на ноябрь текущего года сложилась на уровне 151 тыс. тенге за тонну.

"За последние годы потребление автогаза в Казахстане активно растет. Наши основные потребители - это автолюбители. И если в 2019 году насчитывалось 140 тысяч на автогазе, то в 2021 году их количество выросло до 313 тысяч. Как итог, если в 2019 году было 1,3 млн тонн потребление, то в 2021 году уже 1,6 млн тонн потребление.

Разница в 300 тысяч тонн, это сопоставимо с потреблением двух крупных областей Казахстана. При этом объем производства остается на том же уровне", - пояснил вице-министр.

При этом, по его словам, в среднесрочной перспективе новых производителей не будет.

"При такой низкой цене на сжиженный нефтяной газ и активном росте потребления, понятно, что мы столкнулись с дефицитом", - отметил спикер.

Между тем, по его словам, у многих автовладельцев есть возможность перейти на бензин.

"Есть автолюбитель, который заправляется газом, ему на 30% дешевле. У нас цена на газ низкая и составляет около 35-40% от стоимости бензина. Соответственно, несмотря на то, что у нас цена на бензин самая дешевая в регионе, газ еще дешевле. Получается, это большой стимул для граждан, чтобы активно переходить на этот вид топлива. Но он является альтернативным видом, у машины остается бензобак, плюс они добавляют туда газбаллон, и если мы сравниваем ситуацию с бензином или дизтопливом, у автолюбителей есть возможность перейти на бензин, если не будет газа", - резюмировал вице-министр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане вновь подорожал автогаз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1941373-potreblenie-rastet-defitsit-i-rost-tsen-na-avtogaz-v-kazahstane-obyasnili-v-minenergo/