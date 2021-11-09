Казахстанцы стали чаще экономить на продуктах, сообщили в Нацбанке

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Замдиректора департамента денежно-кредитной политики Национального банка Казахстана Денис Чернявский дал свои комментарии по инфляционным ожиданиям населения в октябре 2021 года, сообщается на официальном сайте НБ РК.

Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в октябре 2021 года существенно повысилась, заявил он. По словам Чернявского, она достигла 10,3% (9% в сентябре).

Отмечается, что наибольшая доля респондентов (33%) ожидает ускорения роста цен в следующие 12 месяцев. Этот показатель стал максимальным за всю историю опросов.

"Восприятие инфляции сохраняется на высоком уровне. В октябре население продолжило отмечать особенно сильный рост цен на продукты питания, в частности мясо и птицу, хлебобулочные изделия, растительное масло, плодоовощную продукцию. Наблюдалось удорожание ГСМ, услуг ЖКХ, а также одежды и обуви", - сообщил Денис Чернявский.

Подчеркивается, что потребительские настроения в октябре практически не изменились, несколько улучшились оценки перспектив развития страны.

Ухудшение отмечено в оценках как текущего, так и будущего материального положения.

Замдиректора департамента отметил, что казахстанцы стали чаще экономить на покупке продуктов питания. Помимо этого, большая доля респондентов (35%) считает текущее время неблагоприятным для покупки крупных товаров. В октябре эта доля немного повысилась. отметили в НБ РК.

Также сообщается, что повысилась доля опрошенных, имеющих кредит, в том числе на потребительские цели, также снизилась доля сберегающего населения.

График: Нацбанк РК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1941362-kazahstantsy-stali-chasche-ekonomit-na-produktah-soobschili-v-natsbanke/