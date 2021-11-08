Доллар подешевел на бирже в начале недели

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Доллар начал неделю с падения, согласно данным с сайта Казахстанской фондовой биржи KASE.

"Американец" подешевел на 1,31 тенге. В настоящее время средневзвешенный курс доллара составляет 428,45 тенге.

Согласно данным страницы обменного курса на NUR.KZ, в данный момент доллар в банках и обменниках можно купить/продать по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – от 426,60 до 427,50 тенге; продажа – от 430 до 431 тенге;

Алматы: покупка – от 426,60 до 428,70 тенге; продажа – от 430,10 до 430,60 тенге.

Напомним, что на днях ситуацию на валютном рынке и причины ослабления тенге прокомментировал директор департамента монетарных операций НБ РК Нуржан Турсунханов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1941053-dollar-podeshevel-na-birzhe-v-nachale-nedeli/