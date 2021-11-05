"Можно построить заводы, но будет как дырявое ведро": Минэнерго о "сливе" бензина из Казахстана

Иллюстративное фото: pixabay.com

На онлайн-брифинге в СЦК представителей министерства энергетики попросили рассказать, что в стране делают с "вымыванием" бензина в соседние страны, поскольку ГСМ в Казахстане стоит дешевле, чем, в Кыргызстане, Узбекистане или России, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас по ГСМ (горюче-смазочные материалы - прим. ред.) по ценам большой наблюдается диспаритет в сравнении с другими странами. Допустим, в Кыргызстане Аи-92 за 1 литр стоит 289 тенге, в Узбекистане - 323 тенге, в России - 287 тенге.

Мы наблюдаем высокое потребление бензина, в частности, в приграничных регионах. Закрыть границы мы не можем, ограничить и не продавать нашим соседям мы тоже не можем, потому что мы с ними в близких экономических отношениях", - заявил первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков.

Он добавил, что президент поручил внести предложения для изменения ситуации с вымыванием бензина в другие страны и серым экспортом.

Увеличение количества бензина в стране, по его мнению, не поможет – оно даст лишь эффект "дырявого ведра".

"В ближайшее время по поручению президента мы дадим свои предложения и комплекс мер. На сегодня мы установили запрет на экспорт бензина, мы не можем полностью ограничить потребление бензина, поэтому какой-то рост цены должен быть – потому что иначе другими мерами…

Мы можем построить 4-й, 5-й завод, но здесь будет как дырявое ведро: сколько бы мы его ни заполняли, насколько бы мы не обеспечивали внутренний рынок ГСМ, он будет просто уходить. Здесь нужен сбалансированный подход – в ближайшее время будут приниматься системные решения", - добавил спикер.

Ранее стало известно, что в Казахстане резко подорожали бензин и дизельное топливо. Недавно по топливному вопросу высказывался президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1940811-mozhno-postroit-zavody-no-budet-kak-dyryavoe-vedro-minenergo-o-slive-benzina-iz-kazahstana/