Все внутренние авиарейсы полностью восстановлены в Казахстане

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В Казахстане полностью восстановили внутренние авиарейсы, прекращенные по причине пандемии, пишет комитет гражданской авиации МИИР РК в своем официальном Telegram-канале.

По данным комитета, с начала этого года наблюдается рост основных показателей в сравнении с прошлым годом.

"За 9 месяцев 2021 года число перевезенных пассажиров увеличилось на 81% – 6,9 млн человек. На 70% увеличилось число обслуженных пассажиров в аэропортах – 12,6 млн человек (9 месяцев 2020 года – 7,4 млн, 9 месяцев 2019 года – 12,3 млн).

На сегодняшний день полностью восстановлены внутренние рейсы: 57 маршрутов с частотой 744 рейсов в неделю.

Также возобновлены международные рейсы с 23 странами (63 маршрута с частотой 247 рейсов в неделю): Турция, Корея, ОАЭ, Беларусь, Украина, Германия, Узбекистан, Кыргызстан, Египет, Россия, Грузия, Таджикистан, Польша, Нидерланды, Черногория, Армения, Великобритания, Венгрия, Мальдивы, Азербайджан, Катар, Шри-Ланка, Таиланд", – сообщили в КГА.

В среднем, как отметили в комитете, на данный момент количество рейсов по внутренним маршрутам составляет 106 в день, по международным маршрутам – 35 рейсов в день.

На днях сообщалось, что столицы Казахстана и Кыргызстана – Нур-Султан и Бишкек – в скором времени может объединить один общий авиарейс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1940778-vse-vnutrennie-aviareysy-polnostyu-vosstanovleny-v-kazahstane/