Почему в Казахстане снижают порог финмониторинга по сделкам с недвижимостью

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Депутат Ольга Перепечина в кулуарах Сената рассказала, почему было решено снизить пороговое значение по сделкам с недвижимостью с 200 млн до 50 млн тенге. Соответствующий проект закона принят парламентом, передает корреспондент NUR.KZ.

Ольга Перепечина назвала операции с недвижимостью самыми высокорискованными по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Между тем, по ее словам, в России финмониторинг проводится при реализации недвижимости стоимостью 18 миллионов тенге. В Беларуси - 9 миллионов тенге. В Кыргызстане - 22 миллиона тенге. В Узбекистане - 5 миллионов тенге.

В Казахстане же такие работы проводятся только при реализации недвижимости - коммерческой или жилой - стоимостью от 200 млн тенге. В итоге мониторингом удается охватить всего лишь 2,9% операций с недвижимостью.

"При снижении этого порога до 50 миллионов тенге можно будет охватить финмониторингом только 15% сделок. Это небольшая доля недвижимости, которая будет проходить финансовый мониторинг", - добавила сенатор.

Она также напомнила, что к 2025 году все наши граждане перейдут ко всеобщему декларированию.

"В этом году госслужащие и депутаты сдали декларацию входную, где указано все имущество, денежные средства в пределах Казахстана и за рубежом. Поэтому все финансовые операции, которые мы производим сегодня по приобретению недвижимости, операции с деньгами, они сегодня достаточно прозрачны. И должны быть прозрачны", - резюмировала депутат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1940562-pochemu-v-kazahstane-snizhayut-porog-finmonitoringa-po-sdelkam-s-nedvizhimostyu/