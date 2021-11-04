Глава Минэнерго: Рост цен на бензин нас обеспокоил

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Министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев в кулуарах правительства прокомментировал рост цен на бензин в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у Мирзагалиева, ожидается ли понижение цен на бензин. Глава Минэнерго в ответ сообщил, что оснований для роста цен на бензин сейчас нет.

"Вчера буквально начали работать с крупными АЗС, и нам сейчас в первую очередь нужно понять, почему произошел соответствующий рост. Мы считаем, что сейчас нет оснований для роста", - отметил он.

Он отметил, что эта работа проводится совместно с Агентством по защите конкуренции.

"Цена на бензин, и, в принципе, на ГСМ (горюче-смазочные материалы - прим. ред.) - она не регулируется в целом. Поэтому наше министерство за ценообразование не отвечает. Но с учетом той ответственности, которую мы несем, мы этим вопросом вынуждены заниматься", - сообщил глава Минэнерго.

В целом, по его оценке, сейчас ситуация на рынке ГСМ стабилизируется.

"Конечно, вопрос цены очень актуален. Дело в том, что мы наблюдаем рост цены на нефть. Мы смогли стабилизировать ситуацию по дизельному топливу.

Что касается бензина - действительно, вчера прошла такая информация, что бензин подорожал. Я изучил статистику за последние три года. Мы видим, что за последние три года - с 2018-го по 2021-й - цена на 92-й бензин выросла со 163 до 177-178 тенге. На 15 тенге за три года. Это, конечно же, незначительный рост. Но, в то же время, то, что произошло вчера, скажем так, обеспокоило.

Потому мы считаем, что сейчас нет оснований для роста цен на бензин, в связи с тем, что бензин производится и отгружается в необходимых количествах. С бензином ситуация у нас, естественно, на сегодняшний день очень даже стабильна", - заявил министр.

Стабильна, по его оценке, и ситуация с авиакеросином.

Накануне сообщалось, что в Казахстане резко подорожали бензин и дизельное топливо. Так, "дизель" отпускали по цене 230 тенге за литр, а бензин марки АИ-92 - по 178,2 тенге за литр. За месяц цена на эту марку топлива увеличилась на 3%, со 173 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1940521-glava-minenergo-rost-tsen-na-benzin-nas-obespokoil/