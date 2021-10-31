Грузовики скопились на границе Казахстана и России из-за антиковидных мер

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Скопление транспорта наблюдалось на казахстанско-российской границе. Причина в карантинных мерах, введенных в РФ, сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Минфина РК.

Как оказалось, очередь из грузовых автотранспортных средств образовалась на границе со стороны России (перед автомобильным пунктом пропуска (АПП) "Бугристое") в минувшую субботу. На территории Казахстана скоплений не наблюдалось, отметили в ведомстве.

Отмечается, что причиной этих очередей стали введенные в РФ карантинные меры.

В России дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими, в связи с чем казахстанские и российские перевозчики направились на территорию Казахстана.

В Минфине пояснили, что в среднем через АПП в сутки проезжает 600 транспортных средств, но 30 октября поток увеличился до 860-ти.

Подчеркивается, что ситуация на границе стабилизировалась.

Органами государственных доходов на границе со странами ЕАЭС осуществляется документальный контроль за перемещением товаров двойного (военного) назначения, товаров, на которые введены запреты и ограничения, а также товаров, включенных в перечень изъятия ВТО, добавили в Минфине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1939794-gruzoviki-skopilis-na-granitse-kazahstana-i-rossii-iz-za-antikovidnyh-mer/