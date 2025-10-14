jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Кристина Лукашева
      Кристина Лукашева
      Редактор

      Экс-министр здравоохранения Алексей Цой стал советником Токаева

      Опубликовано:

      Алексей Цой
      Алексей Цой. Фото: Служба центральных коммуникаций

      Распоряжением главы государства Алексей Владимирович Цой назначен советником президента Республики Казахстан по социальным вопросам, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Согласно данным сайта online.zakon.kz, Алексей Владимирович Цой родился 2 апреля 1977 года в Шымкенте.

      В 2001 году окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию (врач). В 2007 году - Институт международного права и международного бизнеса "Данекер" (юрист). И в 2012-2015 годах являлся слушателем Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и Международной академии бизнеса (доктор делового администрирования).

      В 2001 - 2007 годух работал врачом хирургом-эндоскопистом, старшим научным сотрудником Центра восстановительной хирургии и трансплантологии, ведущим научным сотрудником Центра внутренней медицины РГП "Национальный научный медицинский центр" Министерства здравоохранения РК.

      2002 - 2004 - менеджер по развитию территории по городу Астана фармацевтической компании "GlaxoSmithKline".

      2006 - 2009 - генеральный секретарь ОО "Евроазиатское респираторное общество".

      2007 - 2010 - директор РГП "Центр внедрения современных медицинских технологий" Управления делами Президента РК.

      2010 - 2011 - начальник ГУ "Медицинский центр Управления делами президента РК" (политическая государственная служба), главный редактор журнала "Вестник МЦ УДП РК".

      2011 - 2014 - главный врач ГКП на ПХВ "Городская больница № 1" акимата города Астаны.

      2014 - 2017 - вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

      2017 - 2019 - вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.

      2019 - 2020 - руководитель Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан.

      2020 и 2021 - министр здравоохранения Республики Казахстан.

      Последняя должность - руководитель Медицинского центра Управления делами президента РК.

      Награжден медалью "За вклад в развитие Евразийского экономического союза". Автор более 20 научных работ.

      Напомним, недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов о назначении послов в Словении, Боснии и Герцеговине, Черногории и Тунисе.

      Также глава государства сменил первого заместителя министра иностранных дел РК - вместо Акана Рахметуллина пост занял Ержан Ашикбаев

