Назначен новый заместитель акима области Абай

По согласованию с Администрацией президента и распоряжением акима области Абай Берика Уали с 3 октября 2025 года Думан Оспанов назначен на должность заместителя акима региона, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Думан Рыспекович Оспанов родился в 1979 году в селе Маканшы Маканчинского района области Абай.

В 2000 году окончил государственный университет имени Шакарима по специальности "финансист-экономист", а в 2006 году - Казахский институт права и международных отношений по специальности "юрист".

Трудовую деятельность начал в 2001 году в АО "Наурыз банк Казахстан". В разные годы занимал руководящие должности в банковском секторе, а также в АО "Астана-Финанс", ТОО "Региональный инвестиционный центр", АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" и АО "Аграрная кредитная корпорация".

С 2022 года до нынешнего назначения работал управляющим директором АО "КазАгроФинанс".

Напомним, в феврале 2025 года акимом области Абай стал Берик Уали. До этого он был пресс-секретарем президента Казахстана. Также вместе с ним на пост главы региона претендовал аким города Курчатова Болат Абдралиев.

В апреле первым заместителем акима области Абай был назначен Ербол Садыр, который ранее работал в сфере бизнеса.

