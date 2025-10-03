Адилбек Умралиев стал председателем правления авиакомпании VietJet Qazaqstan
Опубликовано:
Сегодня, 3 октября, Адилбек Умралиев был назначен председателем правления Qazaq Air (VietJet Qazaqstan), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе авиакомпании, председателем правления АО "Qazaq Air" (VietJet Qazaqstan) назначен Адилбек Умралиев.
Адилбек Умралиев имеет 18 лет опыта работы, из них более 15 лет в транспортно-коммуникационной сфере. Получил степень магистра делового администрирования (МВА) по специальности "Международный бизнес" в Европейском университете Швейцарской конфедерации. Ранее окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова.
Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности главного специалиста в АО "Казкосмос".
В разные годы работал в "Қазақстан Ғарыш Сапары", инфокоммуникационном холдинге "Зерде" и АО "Самрук-Қазына".
С 2019 года в АО "Qazaq Air" (VietJet Qazaqstan) занимал должность финансового директора и с мая 2024 года исполнял обязанности председателя правления авиакомпании.
Напомним, в августе 2023 года авиакомпанию Qazaq Air выставили на приватизацию - фонд "Самрук-Қазына" объявил о продаже акций компании. Начальная и минимальная цена акций составляла 10 млрд 200 млн тенге.
Однако в ноябре того же года конкурс признали несостоявшимся. Кроме того, стало известно, что вьетнамский лоукостер может купить авиакомпанию.
В декабре передачу авиакомпании еще раз обсуждали на заседании правительства. В январе этого года "Самрук-Қазына" вновь объявила о начале конкурса по реализации акций авиакомпании Qazaq Air.
В феврале 2024 года управляющий директор по развитию и приватизации "Самрук-Қазына" Салтанат Сатжан в кулуарах сената объяснила, почему неудачно завершились предыдущие попытки продать Qazaq Air.
В мае 2024 года о покупке Qazaq Air вьетнамской компанией высказывался президент Касым-Жомарт Токаев. В ноябре детали покупки Qazaq Air вьетнамским перевозчиком озвучили в Минтрансе. Вице-министр Талгает Ластаев сообщил, что сделка будет закрыта до конца года.
А в декабре 2024 года стало известно об окончании переговоров. После чего в мае 2025 года на казахстанско-вьетнамском бизнес-форуме глава правления АО "Самрук-Қазына" сообщил, что Qazaq Air сменит название, поскольку выкуплена вьетнамской компанией.
https://www.nur.kz/politics/appointments/2293371-adilbek-umraliev-stal-predsedatelem-pravleniya-qazaq-air-vietjet-qazaqstan/
