Адилбек Умралиев стал председателем правления авиакомпании VietJet Qazaqstan

Сегодня, 3 октября, Адилбек Умралиев был назначен председателем правления Qazaq Air (VietJet Qazaqstan), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе авиакомпании, председателем правления АО "Qazaq Air" (VietJet Qazaqstan) назначен Адилбек Умралиев.

Адилбек Умралиев имеет 18 лет опыта работы, из них более 15 лет в транспортно-коммуникационной сфере. Получил степень магистра делового администрирования (МВА) по специальности "Международный бизнес" в Европейском университете Швейцарской конфедерации. Ранее окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности главного специалиста в АО "Казкосмос".

В разные годы работал в "Қазақстан Ғарыш Сапары", инфокоммуникационном холдинге "Зерде" и АО "Самрук-Қазына".

С 2019 года в АО "Qazaq Air" (VietJet Qazaqstan) занимал должность финансового директора и с мая 2024 года исполнял обязанности председателя правления авиакомпании.

