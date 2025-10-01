Нурлан Абдрахим стал новым заместителем акима Алматы

Новым заместителем Дархана Сатыбалды стал Нурлан Абдрахим - он будет курировать вопросы здравоохранения, занятости и социальных программ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как указано на сайте акимата Алматы, Нурлан Абдрахим родился в 1980 году. Окончил университет "Кайнар" и Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. Юрист, магистр социальных знаний по специальности "Политология".

Карьера

Трудовую деятельность начал в 2001 г. контролером абонентского участка ОАО "Астанаэнергосервис". Работал в Министерстве юстиции Республики Казахстан, занимал должности от ведущего специалиста до директора департамента и председателя Комитета интеллектуальной собственности.

В разные годы работал государственным инспектором и заместителем заведующего отделом администрации президента Республики Казахстан. С апреля 2023 года по настоящее время работал первым заместителем акима Алматинской области.

Награжден орденом "Құрмет" и юбилейными медалями.

К слову, ранее сферы образования, здравоохранения, занятости и социальной защиты населения в Алматы курировала Асем Нусупова, которая ушла с поста 7 августа 2025 года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.