Нурлан Абдрахим стал новым заместителем акима Алматы
Опубликовано:
Новым заместителем Дархана Сатыбалды стал Нурлан Абдрахим - он будет курировать вопросы здравоохранения, занятости и социальных программ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Как указано на сайте акимата Алматы, Нурлан Абдрахим родился в 1980 году. Окончил университет "Кайнар" и Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. Юрист, магистр социальных знаний по специальности "Политология".
Карьера
Трудовую деятельность начал в 2001 г. контролером абонентского участка ОАО "Астанаэнергосервис". Работал в Министерстве юстиции Республики Казахстан, занимал должности от ведущего специалиста до директора департамента и председателя Комитета интеллектуальной собственности.
В разные годы работал государственным инспектором и заместителем заведующего отделом администрации президента Республики Казахстан. С апреля 2023 года по настоящее время работал первым заместителем акима Алматинской области.
Награжден орденом "Құрмет" и юбилейными медалями.
К слову, ранее сферы образования, здравоохранения, занятости и социальной защиты населения в Алматы курировала Асем Нусупова, которая ушла с поста 7 августа 2025 года.
Напомним, в конце мая в Алматы сменился глава города - новым акимом мегаполиса стал Дархан Сатыбалды.
После прихода нового градоначальника в алматинском акимате произошел ряд кадровых назначений. В июне Олжас Смагулов стал замакима Алматы.
Далее Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Алматы, который он занимал с февраля 2022 года. Вскоре новым замом стал Алмасхан Сматлаев, который ранее занимал пост государственного инспектора Администрации президента.
В сентябре Дархан Сатыбалды уволил заместителя акима Бостандыкского района, а также объявил выговор акимам Ауезовского и Медеуского районов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2292480-nurlan-abrahim-stal-novym-zamestitelem-akima-almaty/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах