Экс-замглавы АДГС Берик Беркимбаев получил новую должность

По согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима Шымкента на должность заместителя главы города назначен Берик Беркимбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, Берик Серикович родился 1 февраля 1980 года в Шымкенте, образование - высшее. Окончил Казахскую государственную юридическую академию и Шеффилдский университет (Великобритания) по специальностям "юриспруденция", "государственное управление и государственная политика".

Трудовую деятельность начал в 2001 году в органах прокуратуры. С 2010 по 2022 годы занимал руководящие должности в Верховном суде и Министерстве юстиции РК.

В 2022-2023 годы - заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы.

С февраля по май 2023 года - заведующий секретариатом руководителя Администрации президента РК.

С мая 2023 года по настоящее назначение занимал должность государственного инспектора Администрации президента РК.

Напомним, в конце августа в акимате Шымкента произошли перестановки. Айдына Каримова назначили первым заместителем акима города. Должность заместителя акима получил Арман Сабитов. Позже стало известно, что назначен еще один заместитель акима Шымкента. Им стал Ержан Сейтенов, который до этого возглавлял аппарат акима города. При этом переживший покушение Руслан Берденов покинул должность заместителя акима Шымкента по собственному желанию.

