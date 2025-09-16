Назначен новый начальник ДП области Абай

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика
      Провели подряд дней с нами

      Назначен новый начальник ДП области Абай

      Опубликовано:

      Эльдар Данияров
      Эльдар Данияров. Фото: gov.kz

      Назначен новый начальник Департамента полиции области Абай. Им стал Эльдар Данияров, ранее занимавший пост первого замначальника ДП Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

      Как сообщается на официальном сайте ведомства, заместитель министра внутренних дел РК Айдар Сайтбеков представил нового начальника Департамента полиции области Абай.

      На эту должность назначен полковник полиции Эльдар Нурланулы Данияров, ранее занимавший пост первого заместителя начальника Департамента полиции Астаны.

      В церемонии представления принял участие глава региона Берик Уали, который пожелал новому руководителю успехов в предстоящей работе.

      Как сообщается на официальном сайте ДП Астаны, Эльдар Данияров родился 23 ноября 1982 года в Караганде.

      Окончил в 2007 году Восточно-Казахстанский государственный университет им. Аманжолова по специальности "юриспруденция".

      С 26.11.2009 года - старший инспектор отдельного специализированного батальона дорожной полиции УДП ДВД Астаны.

      С 09.12.2010 года - госавтоинспектор регистрационно-экзаменационного отдела управления дорожной полиции ДВД Астаны.

      С 27.02.2014 года - старший госавтоинспектор отдела регистрационно-экзаменационной работы управления административной полиции ДВД Астаны.

      С 05.06.2015 года - заместитель начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы управления административной полиции ДВД Астаны.

      С 16.06.2016 года - начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы управления административной полиции ДВД Астаны.

      С 19.12.2019 года - заместитель начальника управления тылового обеспечения ДП Нур-Султана.

      С 23.08.2021 года - начальник управления тылового обеспечения ДП Нур-Султана.

      С 22.02.2022 года - заместитель начальника ДП Астаны.

      С 09.02.2024 года по настоящее время был первым заместителем начальника ДП Астаны.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.