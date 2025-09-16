Назначен новый начальник ДП области Абай

Назначен новый начальник Департамента полиции области Абай. Им стал Эльдар Данияров, ранее занимавший пост первого замначальника ДП Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, заместитель министра внутренних дел РК Айдар Сайтбеков представил нового начальника Департамента полиции области Абай.

На эту должность назначен полковник полиции Эльдар Нурланулы Данияров, ранее занимавший пост первого заместителя начальника Департамента полиции Астаны.

В церемонии представления принял участие глава региона Берик Уали, который пожелал новому руководителю успехов в предстоящей работе.

Как сообщается на официальном сайте ДП Астаны, Эльдар Данияров родился 23 ноября 1982 года в Караганде.

Окончил в 2007 году Восточно-Казахстанский государственный университет им. Аманжолова по специальности "юриспруденция".

С 26.11.2009 года - старший инспектор отдельного специализированного батальона дорожной полиции УДП ДВД Астаны.

С 09.12.2010 года - госавтоинспектор регистрационно-экзаменационного отдела управления дорожной полиции ДВД Астаны.

С 27.02.2014 года - старший госавтоинспектор отдела регистрационно-экзаменационной работы управления административной полиции ДВД Астаны.

С 05.06.2015 года - заместитель начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы управления административной полиции ДВД Астаны.

С 16.06.2016 года - начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы управления административной полиции ДВД Астаны.

С 19.12.2019 года - заместитель начальника управления тылового обеспечения ДП Нур-Султана.

С 23.08.2021 года - начальник управления тылового обеспечения ДП Нур-Султана.

С 22.02.2022 года - заместитель начальника ДП Астаны.

С 09.02.2024 года по настоящее время был первым заместителем начальника ДП Астаны.

