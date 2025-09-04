Ержан Нурлыбаев освобожден от должности вице-министра здравоохранения Казахстана
Опубликовано:
Ержан Нурлыбаев освобожден от должности вице-министра здравоохранения Казахстана - об этом сообщили на официальном сайте премьер-министра РК, передает NUR.KZ.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Нурлыбаев Ержан Шакирович освобожден от должности вице-министра здравоохранения РК. Об этом сообщает пресс-служба правительства РК", - говорится в сообщении.
Данный пост он занимал с июля 2024 года.
Нурлыбаев родился в 1975 году в Темиртау. Окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело" и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "Менеджмент".
Трудовую деятельность начал в 1998 году врачом-хирургом первой городской больницы Караганды. С 2004 по 2006 годы работал заместителем директора по лечебной работе этого же медицинского учреждения.
В разные годы был главным хирургом Карагандинской области, возглавлял областной центр травматологии и ортопедии им. Х. Ж. Макажанова. С 2014 по 2021 год был руководителем управления здравоохранения Карагандинской области.
С 2021 по 2024 год - председатель совета директоров НАО "МУК".
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2282550-erzhan-nurlybaev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-vice-ministra-zdravoohraneniya-kazahstana/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах