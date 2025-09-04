Токаев провел кадровые перестановки в руководстве АРРФР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел кадровые назначения в АРРФР - сменился первый замглавы ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Распоряжением главы государства Абилкасымов Тимур Бокейханович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Он сменил Нурлана Абрахманова, который соответствующим распоряжением был освобожден от должности.

"Распоряжением главы государства Абдрахманов Нурлан Алмасович освобожден от должности первого заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка", - говорится в сообщении.

Нурлан Абдрахманов. Фото: АРРФР

По информации агентства, Абдрахманов родился 21 января 1977 года в Алматинской области

В 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности экономист. Прошел обучение в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова по программе Executive Management.

Начал свою карьеру в Национальном Банке Республики Казахстан в качестве ведущего экономиста отдела инспектирования управления банковского надзора №2 Департамента банковского надзора в 1998 году.

В период с 1998 по 2003 год занимал разные должности, начиная от ведущего экономиста до начальника отдела.

С 2004 по 2011 год работал в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Затем с 2011 по 2018 год занимал руководящие должности в Национальном Банке Республики Казахстан.

С августа 2018 по май 2019 года работал в должности председателя АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов".

С мая 2019 по декабрь 2019 года занимал должность директора Департамента платежного баланса Национального Банка Республики Казахстан.

В декабре 2019 года назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Согласно данным с сайта АРРФР, Тимур Абилкасымов окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальностям "экономика бизнеса" и "экономика государственной политики" в 2011 году, получил степень MBA по специальности "риск-менеджмент" в Лондонской школе бизнеса и финансов.

Является обладателем международного сертификата FRM (Financial Risk Manager) от Глобальной Ассоциации профессионалов по управлению рисками. Помимо прочего, Тимур Абилкасымов имеет сертификаты по операционным рискам, Базель III и Data science.

В свое время Абилкасымов занимал должность члена Совета директоров АО "Казтемиртранс" и "Kazakhstan Energy Reinsurance Company", а также работал старшим преподавателем в КазГЮУ им. М. Нарикбаева по риск-менеджменту.

Был советником председателя АРРФР.

