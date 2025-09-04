Назначен руководитель управления градостроительного контроля Алматы
В Алматы назначен руководитель управления градостроительного контроля - им стал Олжас Тулебаев, сообщил советник акима мегаполиса по вопросам коммуникаций Ильзат Акчурин, передает NUR.KZ.
"Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды руководителем управления градостроительного контроля города Алматы назначен Олжас Тулебаев, - говорится в сообщении.
Олжас Булатович родился 29 октября 1988 года в городе Ушарал Алакольского района Алматинской области.
В 2009 году окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию, в 2020 году - Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л.Б. Гончарова.
Трудовую деятельность начал в 2006 году в Алматы мастером в ТОО «Ауыл Құрылысы», где дослужился до инженера, а потом до заместителя генерального директора.
С 2012 года занимал различные должности в органах государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования.
С 2016 по 2019 годы возглавлял подразделения по контролю перепланировки, реконструкции, а также архитектурно-строительного контроля по Алатаускому и Бостандыкскому районам.
С 2020 года работал заместителем руководителя управления градостроительного контроля города Алматы.
Отметим, на днях в Алматы назначили нового акима Алатауского района города, им стал Данияр Кирикбаев.
Также несколько недель назад был назначен новый заместитель акима Алматы - им стал Алмасхан Сматлаев, который ранее занимал пост государственного инспектора Администрации президента.
