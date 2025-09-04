Берика Нажмиденова освободили от должности в Верховном суде

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика
      Провели подряд дней с нами

      Берика Нажмиденова освободили от должности в Верховном суде

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Берик Нажмиденов
      Берик Нажмиденов. Фото: t.me/mspotkay

      Сегодня на заседании сената депутаты проголосовали за освобождение от должности верховного судьи Берика Нажмиденова, передает корреспондент NUR.KZ.

      По представлению президента депутаты сената проголосовали за освобождение от должности судьи Верховного суда Берика Нажмиденова, поскольку он был назначен на другую должность.

      Председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов отметил, что Берик Нажмиденов является опытным юристом. В июне этого года указом президента страны он был назначен председателем Кассационного суда по административным делам.

      Ранее мы писали, что Берик Нажмиденов родился в 1979 году. Имеет высшее юридическое образование.

      С 2002 по 2012 годы работал на различных должностях в инспекции финансового контроля по Павлодарской области комитета финансового контроля Минфина РК.

      В 2012 - 2014 годы руководил управлением анализа, планирования, отчетности контрольных мероприятий комитета финансового контроля Минфина. С 2014 по 2016 годы возглавлял инспекцию финансового контроля по Карагандинской области.

      В 2016 году был назначен заместителем председателя комитета внутреннего государственного аудита Минфина. Занимал эту должность до 2020 года. С 2020 года по ноябрь 2021 года являлся председателем комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов.

      В 2021 году стал судьей Верховного суда Казахстана.

      В июне этого года на заседании сената парламента РК депутаты проголосовали за освобождение от должностей двух судей Верховного суда.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.