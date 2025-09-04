Берика Нажмиденова освободили от должности в Верховном суде

Сегодня на заседании сената депутаты проголосовали за освобождение от должности верховного судьи Берика Нажмиденова, передает корреспондент NUR.KZ.

По представлению президента депутаты сената проголосовали за освобождение от должности судьи Верховного суда Берика Нажмиденова, поскольку он был назначен на другую должность.

Председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов отметил, что Берик Нажмиденов является опытным юристом. В июне этого года указом президента страны он был назначен председателем Кассационного суда по административным делам.

Ранее мы писали, что Берик Нажмиденов родился в 1979 году. Имеет высшее юридическое образование.

С 2002 по 2012 годы работал на различных должностях в инспекции финансового контроля по Павлодарской области комитета финансового контроля Минфина РК.

В 2012 - 2014 годы руководил управлением анализа, планирования, отчетности контрольных мероприятий комитета финансового контроля Минфина. С 2014 по 2016 годы возглавлял инспекцию финансового контроля по Карагандинской области.

В 2016 году был назначен заместителем председателя комитета внутреннего государственного аудита Минфина. Занимал эту должность до 2020 года. С 2020 года по ноябрь 2021 года являлся председателем комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов.

В 2021 году стал судьей Верховного суда Казахстана.

В июне этого года на заседании сената парламента РК депутаты проголосовали за освобождение от должностей двух судей Верховного суда.

