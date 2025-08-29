Экс-глава QazaqGaz Санжар Жаркешов стал вице-министром энергетики

Санжар Жаркешов сегодня был назначен на должность вице-министра энергетики, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства. Ранее он был главой QaqazGaz.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Жаркешов Санжар Серикбаевич назначен на должность вице-министра энергетики", - сказано в сообщении правительства.

Санжар Жаркешов, согласно информации с официального сайта правительства, родился в 1986 году в Карагандинской области. Окончил Университет Техаса (США) - специальность "Нефтегазовый инжиниринг", Казахский экономический университет им.Т. Рыскулова.

Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером-исследователем "Центра нефтяного и геосистемного инжиниринга" в г. Остин, Техас (США).

2010-2016 годы – инженер по бурению корпорации "ExxonMobil" в штатах Калифорния, Колорадо и Техас (США), а также в Атырауской области, старший инженер по бурению в Ираке, главный инженер по бурению в Российской Федерации (о. Сахалин), старший проектный инженер по обустройству скважин на установке комплексной подготовки нефти и газа проекта "Кашаган" в Атырау.

2016-2018 годы – руководитель промысловых супервайзеров и ведущий инженер по бурению в компании "Merlin ERD" в г. Перт, Шотландия.

2018-2019 годы – управленческий консультант и глобальный эксперт нефтегазовой промышленности в Лондонском офисе "McKinsey and Company" на проектах в Колумбии, Омане, РФ, штате Аляска США и Великобритании.

2019-2020 годы – вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

2020-2022 годы – заместитель генерального директора "Нафтогаз УГВ" по геологии и разработке – заместитель директора дивизиона "Разведка и Добыча" национальной нефтегазовой компании Украины "Нафтогаз".

С марта 2022 года по настоящее время занимал должность председателя правления АО "НК "QazaqGaz".

Стоит отметить, что несколько часов назад бывший вице-министр энергетики Алибек Жамауов получил должность в QazaqGaz.

