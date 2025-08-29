Бывший вице-министр энергетики получил должность в QazaqGaz

Алибека Жамауова назначили председателем правления АО "НК "QazaqGaz". Ранее он занимал должность вице-министра энергетики РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Об этом сообщается в Telegram-канале группы компаний АО "НК "QazaqGaz". На этом посту Алибек Жамауов сменил Санжара Жаркешова.

"Алибек Жамауов назначен председателем правления АО "НК "QazaqGaz". Глава Фонда "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов представил коллективу национальной компании нового руководителя. Нурлан Жакупов поблагодарил Санжара Жаркешова за вклад в развитие казахстанской газовой отрасли и пожелал успехов на новой должности", - сообщили в пресс-службе компании.

По данным с сайта Министерства энергетики, Алибек Жамауов родился в 1981 году в городе Атырау. Окончил Университет им. Сулеймана Демиреля и Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева

Трудовую деятельность начал в 2005 году младшим советником компании Аgip Kazakhstan Caspian Operating.

2006-2009 годы - советник, супервайзер компании Аgip Kazakhstan Caspian Operating.

2009-2015 годы - менеджер ТОО "Жамбыл Петролеум".

2015-2019 годы - исполнительный директор ТОО "Жамбыл Петролеум".

2019-2020 годы - руководитель технической группы ТОО "PSA".

С мая 2020 года занимал должность заместителя генерального директора ТОО "PSA".

С 1 июля 2023 года занимал должность вице-министра энергетики РК.

Напомним, ранее Эрик Байжунусов, ранее занимавший должность вице-министра здравоохранения РК, получил новую должность - назначен председателем правления Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Также бывший главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова назначена заместителем акима Жамбылской области.

