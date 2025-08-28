Назначен еще один заместитель акима Шымкента. Им стал Ержан Сейтенов, который до этого возглавлял аппарат акима города, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице акимата в Instagram, по согласованию с Администрацией президента РК и распоряжением акима Шымкента на должность заместителя акима города назначен Ержан Сейтенов.

Он родился 18 сентября 1974 года в Жанакорганском районе Кызылординской области.

Трудовую деятельность начал в 1990 году рабочим Жанакорганского предприятия по производству железобетонных конструкций.

С 2002 по 2016 годы занимал ответственные руководящие должности в частном секторе.

С 2016 по 2021 годы - руководитель управления контроля за использованием и охраной земель, зеленой экономики, жилищной политики Алматы.

В 2021-2023 годы работал акимом Алмалинского района Алматы.

С октября 2023 года по настоящее время был руководителем аппарата акима Шымкента.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе городского акимата уточнили, что Руслан Берденов еще находится на больничном.

Напомним, на днях в акимате Шымкента произошли перестановки. Айдына Каримова назначили первым заместителем акима города. Должность заместителя акима получил Арман Сабитов.

Вчера, отвечая на вопросы журналистов, еще один заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек рассказал, что переживший покушение Руслан Берденов хочет уйти с работы в акимате, но заявление на увольнение пока не написал. Он уточнил, что после ранения его коллега официально находится в отпуске по временной нетрудоспособности, проходит курс лечения.

