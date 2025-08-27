Назначен вице-министр национальной экономики
Опубликовано:
Сегодня, 27 августа, на должность вице-министра национальной экономики назначили Ерлана Сагнаева, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.
Постановлением правительства Республики Казахстан Сагнаев Ерлан Ермекович назначен на должность вице-министра национальной экономики.
Согласно информации на сайте правительства, Ерлан Сагнаев родился в 1978 года в Акмолинской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Северо-Казахстанскую юридическую академию и Карагандинский государственный университет.
Трудовую деятельность начал в 1999 году в Налоговом комитете по Северо - Казахстанской области.
В разные годы занимал должности заместителя председателя Налогового комитета района, руководителя профильных управлений в территориальных департаментах и центральном аппарате Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
В 2008-2021 годы работал заместителем руководителя налоговых департаментов по Мангистауской, Карагандинской, Костанайской и Атырауской областям.
С 2021 года по настоящее время занимал должность директора Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
