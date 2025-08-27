Назначен вице-министр национальной экономики

Сегодня, 27 августа, на должность вице-министра национальной экономики назначили Ерлана Сагнаева, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Постановлением правительства Республики Казахстан Сагнаев Ерлан Ермекович назначен на должность вице-министра национальной экономики.

Согласно информации на сайте правительства, Ерлан Сагнаев родился в 1978 года в Акмолинской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Северо-Казахстанскую юридическую академию и Карагандинский государственный университет.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в Налоговом комитете по Северо - Казахстанской области.

В разные годы занимал должности заместителя председателя Налогового комитета района, руководителя профильных управлений в территориальных департаментах и центральном аппарате Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В 2008-2021 годы работал заместителем руководителя налоговых департаментов по Мангистауской, Карагандинской, Костанайской и Атырауской областям.

С 2021 года по настоящее время занимал должность директора Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.