Скандал с переездом детдома из Алматы: назначена глава управления образования

Распоряжением и.о. акима Алматинской области с 21 августа 2025 года Арайлым Толеубекова назначена руководителем Управления образования Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Арайлым Аксубаевна родилась в 1977 году.

В 2004 году окончила Казахский национальный педагогический университет имени Абая по специальности "казахский язык и литература в школах с обучением на других языках". В 2015 году получила образование по специальности "юриспруденция" в Алматинском университете, в 2020 году окончила Региональный социально-инновационный университет по специальности "русский язык и литература". В 2017 году там же получила степень магистра по направлению "юриспруденция".

Трудовую деятельность начала в 2001 году учителем казахского языка и литературы средней школы №20 села Рахат Илийского района.

В разные годы работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы №20, оператором войсковой части №97617, ведущим специалистом отдела образования и спорта Илийского района, заместителем директора школы №4 по учебно-воспитательной работе, ведущим специалистом аппарата акима Энергетического сельского округа, заместителем директора школы №29, методистом детского сада "Балауса".

Занимала должности юриста, главного специалиста и начальника централизованной бухгалтерии отдела образования Илийского района.

Позднее возглавляла отдел образования Қонаева и Енбекшиказахского района.

С июня 2025 года работала руководителем отдела образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области.

Напомним, в марте этого года разгорелся скандал из-за переезда детей из Алматы в Қонаев.

В июле в акимате Алматинской области подтвердили, что решение окончательное - детей собирались переселить в новое здание.

Вскоре Касым-Жомарт Токаев поручил отменить переезд. Была назначена служебная проверка.

В результате были освобождены от должностей заместитель акима Алматинской области Болат Куренбеков, руководители управления образования Салтанат Беспаева и управления внутренней политики Ерик Абитов. Первому заместителю акима региона объявили строгий выговор.

