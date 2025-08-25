jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Талгат Момышев назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации

      Опубликовано:

      Талгат Момышев
      Талгат Момышев. Фото: t.me/ukimet_points

      Сегодня, 25 августа, стало известно, что Талгат Момышев получил новую должность - он назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, постановлением правительства Талгат Амангельдиевич Момышев назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации.

      Добавим, согласно данным на сайте премьер-министра РК, Талгат Момышев родился в 1968 году в Акмолинской области.

      Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, Алматинский институт экономики и статистики.

      Квалификация по специальности: инженер-строитель, бухгалтер-экономист.

      В 1994-1996 гг. - исполнительный директор казахско-турецкого совместного предприятия. 

      В 1997-1998 гг. - заместитель директора по госнадзору Жамбылского центра стандартизации и метрологии.

      В разные годы работал в частных компаниях.

      В 1998-1999 гг. - старший референт аппарата акима Жамбылской области.

      В 1999-2000 гг. - председатель Жамбылского областного комитета по инвестициям и ВЭС.

      В 2000 г. - руководитель алматинского филиала РГП "Метрология", первый заместитель директора АО "Национальный центр аккредитации".

      В 2000-2005 гг. - начальник производственного управления по Астане ОАО "Национальный центр экспертизы и сертификации".

      В 2005-2010 гг. - заместитель председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли.

      В 2010-2014 гг. - председатель Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа.

      В 2014-2016 гг. - председатель Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе МЭ РК.

      В 2016-2018 гг. - государственный инспектор администрации президента РК. 

      В 2018-2019 гг. - заместитель акима Жамбылской области. 

      В 2019-2021 г. - ответственный секретарь Министерства энергетики РК.

      С января 2021 по октябрь занимал пост руководителя аппарата Министерства энергетики.

      С октября 2021 года был вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов. В январе 2023 года был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

