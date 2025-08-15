Бывший вице-министр здравоохранения возглавил национальный центр

Эрик Байжунусов, ранее занимавший должность вице-министра здравоохранения РК, получил новую должность, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

На официальном сайте Министерства здравоохранения сообщили, что Эрик Байжунусов назначен председателем правления Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Эрик Абенович родился 26 апреля 1965 года в Алматинской области. Имеет высшее медицинское образование - окончил Алматинский государственный медицинский институт в 1988 году. У него также есть степень доктора философии (PhDr) и степень магистра делового администрирования.

Общий трудовой стаж - почти 35 лет, из них более 11 лет на государственной службе.

Работал на руководящих должностях в областных управлениях здравоохранения, в Министерстве здравоохранения и в системе социального медицинского страхования.

Также возглавлял Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил замминистра обороны и главнокомандующего Военно-морскими силами.

Вчера стало известно, что 32-летний Асылбек Ахметжанов был назначен на должность вице-министра просвещения Республики Казахстан.

До этого сообщалось, что Токаев назначил Армана Абдрасилова заведующим ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.