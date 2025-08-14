32-летний Асылбек Ахметжанов стал вице-министром просвещения

Асылбек Ахметжанов сегодня был назначен вице-министром просвещения Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Как указано в сообщении, постановлением правительства Ахметжанов Асылбек Амантайулы назначен вице-министром просвещения Республики Казахстан.

Как сообщается на сайте правительства страны, Ахметжанов родился 1993 году в Алматы. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева и Казахский университет технологии и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в январе 2016 г. в качестве и.о. эксперта управления по оптимизации государственных услуг Комитета связи, информатизации и информации МИР РК.

2016-2018 гг. - эксперт управления по оптимизации государственных услуг Департамента по развитию "Электронного правительства" и государственных услуг МИК РК.

2018-2019 гг. - главный эксперт управления политики совершенствования государственных услуг Департамента развития "Электронного правительства" и государственных услуг МЦРИАП РК.

2019-2021 гг. - руководитель управления информатизации и автоматизации государственных услуг Департамента цифровизации и информатизации МЭПР РК.

2021-2024 гг. - заместитель директора департамента цифровой трансформации МЦРИАП РК.

2024-2025 гг. - директор департамента цифровизации и государственных услуг МПС РК.

С февраля 2025 года занимал должность директора департамента архитектуры и политики цифровой трансформации МЦРИАП РК.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев назначил Армана Абдрасилова заведующим ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан.

Кроме того, Токаев назначил Маргулана Баймухана чрезвычайным и полномочным послом РК в Таиланде.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.