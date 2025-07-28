Сын экс-министра Юрия Ильина покинул высокий пост

Сын экс-министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина покинул пост председателя правления ТОО "KMG PetroChem". Место Игоря Ильина занял Диаз Диянов, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале "КазМунайГаза", председателем правления ТОО "KMG PetroChem" назначен Диаз Диянов.

Нового руководителя коллективу компании представил заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Дастан Абдулгафаров.

Диаз Диянов. Фото: t.me/kmgpress

Диянов Диаз Мухтарович родился в 1983 году в Акмолинской области. В разные годы работал в АО "ҚазМұнайГаз Өнімдері", АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг", АО НК "КазМунайГаз", ТОО "АНПЗ" и ТОО "KPI Inc.".

Обладает более чем 20-летним профессиональным опытом, 15 из которых - в системе АО НК "КазМунайГаз".

До назначения занимал должность заместителя председателя правления по развитию бизнеса ТОО "KMG PetroChem".

По данным официального сайта ТОО "KMG PetroChem", с декабря 2024 года должность председателя правления занимал Игорь Ильин. Он является сыном экс-министра по ЧС Юрия Ильина.

Игорь Ильин окончил КБТУ (Казахстанско-Британский технический университет). До того, как стать председателем правления ТОО "KMG PetroChem", был председателем правления ТОО "Karabatan Utility Solutions".

Его отец Юрий Ильин в июне 2023 года был освобожден от должности главы МЧС после трагедии в области Абай.

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