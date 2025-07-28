Назначен заместитель акима Кызылординской области

По согласованию с Администрацией президента РК распоряжением главы региона Мейрамбек Шермаганбет назначен на должность заместителя акима Кызылординской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как отмечается на официальной странице ведомства в Instagram, Мейрамбек Зинабдинович освобожден от ранее занимаемой должности акима Казалинского района.

По информации официального сайта акимата Казалинского района, Мейрамбек Шермаганбет родился в 1972 году в Жанакорганском районе.

Окончил Кызылординский государственный университет им.Коркыт Ата по специальностям "история", "экономика", Международный Казахско-Турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Яссауи по специальности "юриспруденция", кандидат педагогических наук.

Трудовую деятельность начал в 1994 году учителем истории школы №239 Жанакорганского района.

В 2001-2016 годы занимал должности руководителя аппарата акима Жанакорганского района, заместителя руководителя аппарата акима Кызылординской области, руководителя областных управлений по образованию, развитию языков, руководителя Департамента по контролю в сфере образования по Кызылординской области.

В 2016-2021 годы - аким Кобдинского района Актюбинской области, заместитель акима Актюбинской области.

С 2022 по 2023 годы работал руководителем Управления образования Кызылординской области.

С июля 2023 года по февраль 2024 года - заместитель акима Кызылординской области

С февраля 2024 года по настоящее назначение был акимом Казалинского района.

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