Назначен заместитель акима Карагандинской области

Заместителем акима Карагандинской области назначен Руслан Кенжебеков. В этой должности он будет курировать вопросы агропромышленного комплекса, ветеринарии и природопользования, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Руслан Кенжебеков - уроженец села Кызыларай Актогайского района.

На государственной службе с 2002 года. Работал в аппарате акима Абайского района. Затем занимал различные должности в Департаменте юстиции Карагандинской области.

Возглавлял Антимонопольную инспекцию по Карагандинской области, а также областной департамент по защите и развитию конкуренции. Был консультантом отдела государственной службы и кадровой политики Администрации президента РК.

В 2023-2024 годах работал акимом Актогайского района. Затем - региональным инспектором отдела регионального развития и контроля аппарата правительства РК.

С сентября 2024 года и до настоящего назначения возглавлял Комитет по антимонопольной политике ОЮЛ "Ассоциация развития бизнеса и инфраструктуры "ORKENDEU".

Напомним, с декабря 2022 года акимом Карагандинской области является Ермаганбет Булекпаев. До этого он был акимом Караганды.

По информации официального сайта акимата региона, Карагандинская область - область в центральной части Казахстана. Дата образования - 10 марта 1932 года. Административный центр - город Караганда.

Аппарат акима Карагандинской области осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима региона.

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