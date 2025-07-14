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    Политика

      Пресс-секретарь Токаева получил новую должность

      Опубликовано:

      Руслан Желдибай
      Руслан Желдибай: olympic.kz

      Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай назначен директором Комиссии по новым технологиям и высоким достижениям в IJF, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК.

      Как сообщили в Национальном олимпийском комитете, Международная федерация дзюдо (IJF) назначила пресс-секретаря президента Казахстана Руслана Желдибая директором Комиссии по новым технологиям и высоким достижениям.

      "Данная комиссия будет заниматься внедрением современных технологий и их этичным применением в интересах спортсменов, мирового дзюдо-сообщества и повышения спортивных результатов.

      Также комиссия будет способствовать укреплению сотрудничества, развитию инноваций и продвижению дзюдо как глобального инструмента для социального развития", - сказано в сообщении.

      По данным Акорды, Руслан Желдибай родился в 1989 году. В 2010 году окончил Казахский экономический университет им Т.Рыскулова. Выпускник международной образовательной программы "Болашак". В 2017 году окончил магистратуру университета Уорик (Великобритания).

      С 2011 по 2012 год был редактором национального телеканала "Қазақстан". В 2012-2018 годах - руководитель отдела, продюсер на телеканале "Алматы".

      С 2018 по 2019 год - руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

      В 2019-2020 годах занимал пост зампредседателя комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

      С мая 2020 года по февраль 2022 года был  заместителем заведующего отделом внутренней политики Администрации президента РК.

      С февраля по апрель 2022 года работал замруководителя канцелярии премьер-министра РК.

      С апреля 2022 года по январь 2023 года - пресс-секретарь президента Республики Казахстан.

      С января 2023 года по сентябрь 2023 года был замруководителя Администрации президента - пресс-секретарем президента Республики Казахстан. 1 сентября 2023 года был назначен помощником президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

      В феврале текущего года он снова стал пресс-секретарем Токаева.

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