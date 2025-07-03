Сменился председатель правления "СК-Фармация"

В ТОО "СК-Фармация" сменился председатель правления - вместо Еркена Жакатая на пост назначен Нурлыбек Асылбеков, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав Казахстана.

До этого назначения Асылбеков занимал пост руководителя управления здравоохранения Шымкента.

Как сообщается на сайте упрздрава, Нурлыбек Абибуллаевич родился 2 июня 1966 года в Шымкенте.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в качестве провизора-технолога и главного специалиста в АО "Фармация" Сузакского района Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области.

С 2000 по 2002 годы работал главным специалистом аппарата акима Южно-Казахстанской области.

С 2002 по 2006 годы возглавлял Комитет фармацевтического контроля МЗ РК по Южно-Казахстанской области.

В 2006-2007 годах руководил Комитетом фармацевтического контроля МЗ РК по Алматинской области, в 2007-2009 годах был главным экспертом Минздрава.

В 2009-2012 годах возглавлял отдел фармацевтического и медицинского контроля по Алматинской области.

В 2012-2015 годах работал главным инспектором Канцелярии премьер-министра РК, в 2015-2017 годах руководил Комитетом по защите прав потребителей в Астане (сейчас Нур-Султан).

Затем трудился заместителем председателя Комитета фармации Минздрава, а также занимал другие руководящие посты.

С апреля 2021 года по настоящее назначение возглавлял департамент Комитета медико-фармацевтического контроля МЗ РК по Нур-Султану.

Чем занимается "СК-Фармация"

Как сообщается на сайте компании, ТОО "СК-Фармация" - единый дистрибьютор лекарственных средств и медицинских изделий в Казахстане

Компания была создана в 2009 году в структуре АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", но в 2013-м передана Минздраву.

Главные цели компании:

обеспечение лекарственными средствами населения в рамках ГОБМП,

повышение устойчивости и конкурентоспособности фармацевтической отрасли,

развитие фармацевтической промышленности путем консолидации государственных закупок лекарственных средств.

Основные направления деятельности дистрибьютора:

организация открытых торгов по закупу лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

организация хранения лекарственных средств в соответствии с требованиями надлежащих дистрибьюторских практик и законодательства Республики Казахстан;

организация процессов логистики лекарственных средств и изделий медицинского назначения в государственные медицинские организации;

создание информационной системы для интеграции процессов логистики Единого дистрибьютора, заказчика и поставщиков, а также для получения актуальной информации об обороте, товарных остатков.

С 2011 года "СК-Фармация"» выступает организатором закупа медицинской техники, приобретаемой за счет средств республиканского бюджета, а также для дальнейшей передачи организациям здравоохранения на условиях финансового лизинга.

Отметим, несколько дней назад депутат Бакытжан Базарбек заявил, что готовит заявление в Генпрокуратуру в отношении "СК-Фармация".

"Пока мы не добьемся возбуждения уголовных дел, пока не будут проведены расследования, разоблачения, пока не последуют аресты - будем идти до конца", - заверил Базарбек.

К слову, "СК-Фармация" оказывалась в центре скандала и в прошлом году. Тогда в Антикоре заявляли о выявленных в компании коррупционных рисках. По информации ведомства, более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом.

Позже в Высшей аудиторской палате рассказали о ряде других нарушений. Так, были выявлены финансовые нарушения на 741 млн тенге и неэффективное использование средств на 32 млрд.

Кроме того, выяснилось, что казахстанцам выдавали лекарства с истекающим сроком годности. Тогда Базарбек возмутился потраченными 16 млрд тенге из ОСМС, которые выделили двум ТОО для оказания медуслуг, хотя они не имели лицензии. А позднее он был недоволен принятыми мерами в отношении бывшего руководства "СК-Фармация" и Минздрава.