Назначена ректор Карагандинского медуниверситета

На должность председателя правления - ректора некоммерческого акционерного общества "Карагандинский медицинский университет" назначена доктор медицинских наук, профессор Бахыт Кошерова, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения РК, Бахыт Нургалиевна - доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист высшей категории, обладает более чем 35-летним опытом работы в системе здравоохранения, из которых 30 лет - в сфере медицинского образования, и более 20 лет - на руководящих должностях.

Она является главным внештатным инфекционистом Министерства здравоохранения РК, руководителем Комитета по клиническим протоколам объединенной комиссии по качеству МЗ РК, заместителем председателя правления РОО "Общество врачей-инфекционистов" и международным экспертом НААР.

За годы своей профессиональной деятельности Бахыт Кошерова инициировала и успешно реализовала ряд стратегически важных проектов в системе медицинского образования и здравоохранения, среди которых: открытие медицинского колледжа при Карагандинском медицинском университете, открытие консультативно-диагностического центра и университетской клиники НАО КМУ.

Во время пандемии COVID-19 под ее руководством на базе Карагандинского медицинского университета были организованы карантинный центр, провизорный и инфекционный стационары.

Бахыт Кошерова - автор более 160 научных публикаций, учебных пособий и учебников.

Ее заслуги отмечены государственными наградами, в числе которых: орден "ҚҰРМЕТ", знаки "Почетный работник образования РК", "Ы.Алтынсарина", "Отличник здравоохранения РК", а также медали "Халық алғысы", "Международная медаль Шарманова", "Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл" и другие.

Ранее Касым-Жомарт Токаев освободил от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Еркина Тукумова. Вместо него был назначен Жандос Шаймарданов.

А в начале июня Гулзат Кобенова стала вице-министром науки и высшего образования РК. До этого она была председателем Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК.