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    Политика

      Сара Жармухамбетова освобождена от должности Верховного судьи

      Опубликовано:

      Сара Жармухамбетова
      Сара Жармухамбетова. Кадр из видео: facebook.com/futureofkazakhstan

      Депутаты сената на пленарном заседании палаты проголосовали за освобождение Сары Жармухамбетовой от должности Верховного судьи, передает корреспондент NUR.KZ.

      Представление президента зачитал председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов.

      "На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Жармухамбетовой Сары от должности судьи Верховного суда в связи с уходом в отставку. Сара Азымбековна достигла пенсионного возраста, имеет огромный опыт судейской работы 28 лет, пользуется заслуженным авторитетом в судейском сообществе.

      В связи с чем просим поддержать представление главы государства об освобождении Жармухамбетовой от должности судьи ВС в связи с уходом в отставку", - зачитал он.

      Депутаты сената проголосовали "за".

      Согласно данным ИС "Параграф", Сара Жармухамбетова родилась 19 декабря 1961 года в Семипалатинской области, у нее двое детей. Окончила Казахский государственный университет имени С.М. Кирова в 1983 году.

      Начинала карьеру в 1983 году как адвокат Семипалатинской областной коллегии, в 2006 году стала председателем коллегии по гражданским делам Восточно-Казахстанского областного суда. В 2009 году была назначена на должность председателя Есильского районного суда города Астаны, а в 2012 году стала председателем Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Астаны.

      С 2015 года была судьей Верховного суда РК. Имеет медали "Қазақстан Конституциясына 10 жыл", "Астананың 10 жылдығы".

      В апреле этого года депутаты сената поддержали освобождение от должности судьи Верховного суда Нургазы Абдиканова.

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