Токаев освободил от должности заведующего ситуационным центром Совбеза

Омарбеков Амангельды Оразалынович освобожден от должности заведующего Ситуационным центром Совета безопасности Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщается на официальном сайте Акорды, Амангельды Омарбеков родился в 1982 году.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию (правоведение) и магистратуру Национального университета обороны (военное и государственное управление).

С 2005 по 2016 год – служба в специальных государственных органах.

2016 год – август 2022 года – инспектор, заведующий сектором, заместитель заведующего Секретариатом Совета безопасности РК.

В августе 2022 года был назначен заведующим Ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан.

Добавим, что согласно информации на официальном сайте Акорды, Совет безопасности РК координирует деятельность государственных органов и организаций, правоохранительных и специальных государственных органов по реализации мероприятий в сфере обеспечения национальной безопасности и международных позиций страны, обороноспособности государства, законности и правопорядка, а также анализирует законопроекты и контролирует исполнение нормативных документов в пределах компетенции.

Основными задачами Совета безопасности являются:

внесение предложений и рекомендаций президенту по реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, укрепления обороноспособности страны, обеспечения законности и правопорядка, координации деятельности государственных органов и организаций в этих сферах;

выработка проектов решений для президента по:

введению, продлению, отмене военного положения; введению, продлению, отмене чрезвычайного положения; использованию вооруженных сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности;

иные задачи в соответствии с законодательством Республики Казахстан и решениями председателя Совета безопасности.