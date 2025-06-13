Токаев освободил от должности заведующего ситуационным центром Совбеза
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Омарбеков Амангельды Оразалынович освобожден от должности заведующего Ситуационным центром Совета безопасности Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщается на официальном сайте Акорды, Амангельды Омарбеков родился в 1982 году.
Окончил Казахскую государственную юридическую академию (правоведение) и магистратуру Национального университета обороны (военное и государственное управление).
С 2005 по 2016 год – служба в специальных государственных органах.
2016 год – август 2022 года – инспектор, заведующий сектором, заместитель заведующего Секретариатом Совета безопасности РК.
В августе 2022 года был назначен заведующим Ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан.
Добавим, что согласно информации на официальном сайте Акорды, Совет безопасности РК координирует деятельность государственных органов и организаций, правоохранительных и специальных государственных органов по реализации мероприятий в сфере обеспечения национальной безопасности и международных позиций страны, обороноспособности государства, законности и правопорядка, а также анализирует законопроекты и контролирует исполнение нормативных документов в пределах компетенции.
Основными задачами Совета безопасности являются:
- внесение предложений и рекомендаций президенту по реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, укрепления обороноспособности страны, обеспечения законности и правопорядка, координации деятельности государственных органов и организаций в этих сферах;
- выработка проектов решений для президента по:
- введению, продлению, отмене военного положения;
- введению, продлению, отмене чрезвычайного положения;
- использованию вооруженных сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности;
- иные задачи в соответствии с законодательством Республики Казахстан и решениями председателя Совета безопасности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2255112-tokaev-osvobodil-ot-dolzhnosti-zaveduyushchego-situacionnym-centrom-sovbeza/
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