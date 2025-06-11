Назначен новый глава АО "Казпочта"

Бекежан Жакеев был назначен новым председателем правления акционерного общества "Казпочта", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили в компании, Бекежан Искандарович имеет 22-летний опыт в правовой, финансовой и инвестиционной сферах.

Занимал руководящие позиции в банковском и юридическом секторах. Ранее занимал должность заместителя председателя правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов".

Напомним, что на днях распоряжением главы государства экс-глава "Казпочты" Асел Жанасова была назначена советником президента Республики Казахстан. Она занимала пост главы "Казпочты" с октября 2022 года.