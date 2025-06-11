Назначен новый глава АО "Казпочта"
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Бекежан Жакеев был назначен новым председателем правления акционерного общества "Казпочта", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отметили в компании, Бекежан Искандарович имеет 22-летний опыт в правовой, финансовой и инвестиционной сферах.
Занимал руководящие позиции в банковском и юридическом секторах. Ранее занимал должность заместителя председателя правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов".
Напомним, что на днях распоряжением главы государства экс-глава "Казпочты" Асел Жанасова была назначена советником президента Республики Казахстан. Она занимала пост главы "Казпочты" с октября 2022 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2254224-naznachen-novyy-glava-ao-kazpochta/
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