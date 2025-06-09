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    Политика

      Назначена вице-министр труда и социальной защиты населения РК

      Опубликовано:

      Виктория Шегай
      Виктория Шегай. Фото: Акорда

      Сегодня, 9 июня, Виктория Шегай была назначена вице-министром труда и социальной защиты населения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

      Как сообщается на официальном сайте премьер-министра РК, постановлением правительства Республики Казахстан Виктория Вильгельмовна Шегай назначена вице-министром труда и социальной защиты населения.

      По данным ведомства, Виктория Шегай родилась в 1981 году в городе Шымкент. Окончила Международный Казахско-турецкий университет им. Х. А. Ясави, университет "Мирас", Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева.

      Трудовую деятельность начала в 2004 году в качестве ведущего специалиста отдела расчетных операций ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд", в Алматы.

      С 2004 по 2017 год работала на различных должностях от ведущего специалиста до директора департамента в ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд", АО "Государственный накопительный пенсионный фонд", АО "ЕНПФ".

      В 2017-2018 годах - внештатный сотрудник АО "Государственный фонд социального страхования".

      С 2018 по 2022 год работала руководителем управления, директором департамента политики социального страхования, базового социального и пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения РК.

      В 2022-2023 годах - старший научный сотрудник, руководитель сектора регуляторной политики РГП на ПХВ "Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан".

      С декабря 2023 года по настоящее время занимала должность директора Департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения РК.

      По кадровым перестановкам в РК напомним, вчера, 8 июня, распоряжением главы государства экс-глава "Казпочты" Асел Жанасова была назначена советником президента.

      В этот же день Марата Карабаева сняли с должности министра транспорта Казахстана. Несколько недель назад он получил выговор от президента страны.

      Также с должности был снят Руслан Жаксылыков, а Даурен Косанов назначен на должность министра обороны Казахстана.

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