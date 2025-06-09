Назначена вице-министр труда и социальной защиты населения РК

Сегодня, 9 июня, Виктория Шегай была назначена вице-министром труда и социальной защиты населения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщается на официальном сайте премьер-министра РК, постановлением правительства Республики Казахстан Виктория Вильгельмовна Шегай назначена вице-министром труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, Виктория Шегай родилась в 1981 году в городе Шымкент. Окончила Международный Казахско-турецкий университет им. Х. А. Ясави, университет "Мирас", Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева.

Трудовую деятельность начала в 2004 году в качестве ведущего специалиста отдела расчетных операций ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд", в Алматы.

С 2004 по 2017 год работала на различных должностях от ведущего специалиста до директора департамента в ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд", АО "Государственный накопительный пенсионный фонд", АО "ЕНПФ".

В 2017-2018 годах - внештатный сотрудник АО "Государственный фонд социального страхования".

С 2018 по 2022 год работала руководителем управления, директором департамента политики социального страхования, базового социального и пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В 2022-2023 годах - старший научный сотрудник, руководитель сектора регуляторной политики РГП на ПХВ "Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан".

С декабря 2023 года по настоящее время занимала должность директора Департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По кадровым перестановкам в РК напомним, вчера, 8 июня, распоряжением главы государства экс-глава "Казпочты" Асел Жанасова была назначена советником президента.

В этот же день Марата Карабаева сняли с должности министра транспорта Казахстана. Несколько недель назад он получил выговор от президента страны.

Также с должности был снят Руслан Жаксылыков, а Даурен Косанов назначен на должность министра обороны Казахстана.