"Экс-глава "Казпочты" Асел Жанасова стала советником Токаева
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Распоряжением главы государства экс-глава "Казпочты" Асел Жанасова была назначена советником президента Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением главы государства Жанасова Асел Жубанышевна назначена советником президента Республики Казахстан", - сказано в сообщении.
Ранее мы писали, что трудовую деятельность Жанасова начала в 2010 году специалистом по информационным технологиям департамента автоматизации производства и связи "ENRC Kazakhstan".
В 2016-2017 годах она была председателем правления АО "НУХ "Зерде". В 2018-2020 годах работала управляющим директором по цифровым технологиям Международного финансового центра "Астана". С июля 2020 являлась вице-министром торговли и интеграции РК.
Отметим, что Асел Жанасова занимала пост главы "Казпочты" с октября 2022 года. В прошлом году с ней встретился Токаев и дал ей ряд поручений.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2253201-eks-glava-kazpochty-asel-zhanasova-stala-sovetnikom-tokaeva/
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