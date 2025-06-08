"Экс-глава "Казпочты" Асел Жанасова стала советником Токаева

Распоряжением главы государства экс-глава "Казпочты" Асел Жанасова была назначена советником президента Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Жанасова Асел Жубанышевна назначена советником президента Республики Казахстан", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что трудовую деятельность Жанасова начала в 2010 году специалистом по информационным технологиям департамента автоматизации производства и связи "ENRC Kazakhstan".

В 2016-2017 годах она была председателем правления АО "НУХ "Зерде". В 2018-2020 годах работала управляющим директором по цифровым технологиям Международного финансового центра "Астана". С июля 2020 являлась вице-министром торговли и интеграции РК.

Отметим, что Асел Жанасова занимала пост главы "Казпочты" с октября 2022 года. В прошлом году с ней встретился Токаев и дал ей ряд поручений.