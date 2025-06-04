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Назначена вице-министр науки и высшего образования РК

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Гулзат Кобенова
Гулзат Кобенова. Фото: primeminister.kz

Гулзат Избасаровна Кобенова назначена вице-министром науки и высшего образования РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщается на официальном сайте премьер-министра РК, постановлением правительства Республики Казахстан Гулзат Избасаровна Кобенова назначена вице-министром науки и высшего образования.

По данным ресурса, Гулзат Кобенова родилась в 1978 году в Актюбинской области. Окончила Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова.

Трудовую деятельность начала в 1998 году преподавателем кафедры истории Актюбинского государственного университета имени К. Жубанова. 

С 2002 по 2009 гг. занимала руководящие  должности в Актюбинском государственном университете и Актюбинском педагогическом институте имени К. Жубанова.

С 2009 по 2010 годы занимала должности эксперта, начальника управления информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

С 2010 по 2018 годы работала на различных руководящих должностях Министерства образования и науки РК.

С 2018 по 2019 годы - заместитель директора библиотеки Первого Президента РК - Елбасы Н. Назарбаева.

С января по сентябрь 2019 года занимала должности заведующего сектором и инспектора канцелярии президента РК.

С сентября 2019 года по январь 2020 года - председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

С 2020 по 2022 год работала председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.

С 2022 года по 2023 гг. - председатель Комитета по обеспечению качества в области науки и высшего образования МНВО РК.

С 2023 - по настоящее время трудилась председателем Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК.

Добавим также по теме кадровых перестановок в правительстве, ранее 2 июня Серик Туленбергенов был освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК в связи с переходом на другую работу.

До этого, 28 мая, Досжан Мусалиев был назначен на должность вице-министра МЦРИАП.

И за две недели до этого Жандос Шаймарданов стал вице-министром национальной экономики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2252163-naznachena-vice-ministr-nauki-i-vysshego-obrazovaniya-rk/