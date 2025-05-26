Назипа Аюбаева возглавила Нацакадемию образования имени Алтынсарина

Назначен президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина - ей стала Назипа Аюбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения РК.

"Приказом министра просвещения Республики Казахстан Назипа Аюбаева назначена президентом Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина", - говорится на сайте.

Пои информации ведомства, Аюбаева имеет степень доктора философии (PhD) и магистра философии (MPhil) на факультете образования Кембриджского университета в Великобритании, степень магистра делового администрирования (MBA) в области маркетинга и систем в Университете Бангалора в Индии, а также степень бакалавра педагогики и лингвистики в Высшем колледже в Бишкеке.

Трудовую деятельность начала учителем английского языка средней школы №39 города Тараз. Преподавала специальный курс по мировой литературе и философии в Республиканской специализированной школе-интернате для одаренных детей имени Абая. Работала ассоциированным профессором Университета Нархоз и Казахского национального женского педагогического университета.

В разные годы занимала должности заместителя председателя Автономной организации образования NIS, заместителя председателя "Назарбаев Фонда", старшего научного сотрудника Высшей школы образования NU, руководителя проекта акционерного общества "Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном Банке Республики Казахстан".

Назипа Аюбаева имеет большой опыт работы в управлении региональными проектами Европейской комиссии, Агентства США по международному развитию (USAID) и Института мировой торговли (WTI). Является одним из основателей Казахстанской ассоциации исследователей в сфере образования (KERA), а также активным членом Европейской ассоциации исследователей в области образования (EERA).

За значительный вклад награждена нагрудным знаком "Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін".

На официальном сайте учебного заведения говорится, что Национальная академия образования имени Ы. Алтынсарина министерства просвещения Республики Казахстан - научный центр, реализующий деятельность по организации методологического и научно-методического обеспечения системы образования и образовательного процесса.

Академия имеет 100-летнюю историю. В августе 1921 года при Народном комитете просвещения Казахской АССР было создано первое государственное учреждение, которое организовывало научно-исследовательские работы - Академический центр.