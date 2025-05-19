Назначен руководитель управления при акимате Алматы

Распоряжением Ерболата Досаева новым руководителем управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы назначен Шархан Турсунбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, распоряжением Ерболата Досаева на должность руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры города назначен Шархан Турсунбаев.

Шархан Шаймерденович Турсунбаев окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию и Казахстанский университет Дружбы народов.

Профессиональная карьера началась в 2010 году, когда он приступил к работе главным специалистом в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля Алматы.

В последующие годы занимал различные должности в аппаратах акимов Ауэзовского и Наурызбайского районов.

В 2018 году работал главным специалистом отдела организационной и контрольной работы аппарата акима Алматы.

С 2019 года до мая 2024 года работал руководителем аппарата, заместителем акима Ауэзовского района города Алматы.

До настоящего назначения был заместителем руководителя аппарата акима города Алматы.

Напомним о последних кадровых перестановках в алматинской администрации. Так, 3 апреля Рүстем Досқожа был назначен заместителем руководителя аппарата акима города Алматы.

1 апреля аким Алматы Ерболат Досаев на должность руководителя управления экологии и окружающей среды назначил Мираса Гайсина.

В тот же день был назначен новый руководитель управления спорта Алматы - им стал Дархан Нурханулы.

Ранее в марте распоряжением акима Ерболата Досаева на должность руководителя Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города был назначен Ерик Жумабай.

Осенью прошлого года мы писали, что Еркинбек Амиргалиев был назначен руководителем управления государственных активов Алматы. До этого он возглавлял управление инспекции труда.

До этого Шархан Турсунбаев был назначен на должность заместителя руководителя аппарата акима города Алматы.

А Дулат Ашкенов возглавил Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы. Его также назначил аким мегаполиса.