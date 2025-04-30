Экс-заместитель пресс-секретаря Токаева занял высокий пост в акимате области Абай

По согласованию с Администрацией президента и распоряжением акима области Абай Берика Уали с 30 апреля 2025 года Эльдар Бакпаев назначен на должность руководителя аппарата акима области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, сегодня глава региона представил его областному активу.

Эльдар Кусманович Бакпаев родился 12 апреля 1986 года в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.

В 2009 году окончил Павлодарский государственный университет им. Торайгырова по специальности "журналистика", в 2021 году - магистратуру Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета, присуждена академическая степень "магистр экономических наук".

Трудовую деятельность начал в 2009 году телекомпании "Ирбис ТВ" в Павлодаре.

В разные годы работал на различных должностях: руководителем департамента по связям с общественностью Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, экспертом, консультантом пресс-службы президента РК, директором телеканала "Хабар 24".

До нынешнего назначения был заместителем пресс-секретаря президента Казахстана.

Напомним, 17 февраля 2025 года был назначен новый аким области Абай. Им стал Берик Уали. До этого, с 12 сентября 2023 года, он занимал должность пресс-секретаря президента Казахстана.

А в начале апреля этого года первым заместителем акима области Абай был назначен Ербол Садыр. Ранее он работал заместителем акима Южно-Казахстанской и Туркестанской областей, заместителем и первым заместителем акима Шымкента. Затем ушел в сферу бизнеса.