Назначен новый заместитель акима Костанайской области

Бакытжан Нарымбетов назначен заместителем акима Костанайской области. Он будет курировать сферы образования, культуры, спорта, общественного развития и религии, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Бакытжан Нарымбетов родился в 1986 году.

Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "политология", а также Академию государственного управления при президенте РК, получив степень магистра социальных наук.

Имеет значительный опыт работы в институтах гражданского общества.

В 2007-2013 годах работал в различных неправительственных организациях в Астане и Алматы.

С 2013 по 2018 год занимал должности главного инспектора и руководителя отдела аппарата акима Уральска, руководил городским отделом внутренней политики, был главным инспектором и руководителем отдела стратегического развития аппарата акима Западно-Казахстанской области. Руководил управлением внутренней политики региона.

В 2018-2019 годах занимал должность заместителя председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

С 2019 по 2021 год занимал должность заместителя акима Уральска.

С 2021 по 2025 год работал заместителем акима Западно-Казахстанской области.

Напомним, с декабря 2022 года акимом Костанайской области является Кумар Аксакалов. До этого он был главой Северо-Казахстанской области.

Недавно в Сети появилось видео, на котором Кумар Аксакалов якобы говорит об угрозах в свой адрес. В акимате региона заявили, что данная запись сгенерирована с помощью искусственного интеллекта. Акиматом Костанайской области было подано заявление в правоохранительные органы по факту распространения недостоверной информации.