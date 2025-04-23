Назначен заместитель акима Семея

Заместителем акима Семея назначен Азамат Салимбаев. Ранее он руководил управлениями в акимате Атырауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Семея, Азамат Серикболович Салимбаев родился в 1985 году в Бескарагайском районе области Абай.

В 2007 году окончил Атырауский университет имени Х. Досмухамедова по специальности "экономика", а в 2024 году - Академию государственного управления при президенте РК, получив степень магистра экономики.

Трудовую деятельность начал в 2007 году главным специалистом финансового отдела Департамента энергетики и коммунального хозяйства Атырауской области.

С 2008 по 2014 годы занимал должности эксперта, главного эксперта и руководителя управления в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК в сфере бюджетного планирования по направлениям транспорта, промышленности и топливно-энергетического комплекса.

С 2014 по 2020 годы продолжил управленческую деятельность в структурах Министерства финансов в сфере бюджетного планирования топливно-энергетического комплекса.

С 2020 года до настоящего назначения занимал ряд ответственных должностей в акимате Атырауской области, в том числе руководил управлениями экономики и бюджетного планирования, финансов, а также государственных закупок и коммунальной собственности.

Напомним, в начале апреля этого года Бекжан Бапышев занял должность заместителя акима Семея. До этого он работал заместителем акима района "Алматы" города Астаны.

В марте 2025 года Куаныш Абилдаев был назначен заместителем акима Семея. Ранее он работал заместителем руководителя Управления внутренней политики Кызылординской области.

В конце прошлого года пост главы Семея занял бывший аким Бескарагайского района области Абай Талгат Муратов.