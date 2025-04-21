Назначен зампред правления нацкомпании "КазМунайГаз"

Казбек Кусаинов назначен заместителем председателя правления АО НК "КазМунайГаз" - он будет курировать стратегическое и корпоративное развитие, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

"В связи с изменением организационной структуры АО НК "КазМунайГаз", расширением деятельности Центра компетенций в ТОО "КМГ Инжиниринг", перераспределены функции некоторых блоков. В частности, усилен блок по корпоративному развитию, а управление газовыми проектами возвращено в блок добычи нефти и газа.

️Кусаинов Казбек Кайнарбекович будет курировать стратегическое и корпоративное развитие КМГ, устойчивое развитие и ESG, повышение эффективности управления проектами, а также вопросы декарбонизации и экологии", - отмечается в сообщении компании в Telegram-канале.

Казбек Кусаинов, согласно информации пресс-службы компании, трудовую деятельность начал в 2000 году специалистом административного департамента АО "КазТрансОйл". В разные годы занимал руководящие должности в АО "КазТрансГаз", трудился главным специалистом департамента управления активами АО НК "КазМунайГаз".

Работал заместителем генерального директора ТОО "M&SE". С августа 2023 года был членом Совета директоров - независимым директором АО "КазТрансОйл".

Отмечается также, что Казбек Кусаинов сменил в должности заместителя председателя Правления АО НК "КазМунайГаз" Сериккали Брекешева, покинувшего компанию по собственному желанию.

Казбек Кусаинов, согласно информации на сайте АО "КазТрансОйл", родился 24 марта 1981 года.

В 2002 году окончил Университет международного бизнеса имени Кенжегали Сагадиева (UIB) с присвоением квалификации "Экономист". В период с 2002-2005 годы обучался в Казахском национальном техническом университете, на факультете "Разработка нефтяных и газовых месторождений" с присвоением квалификации "Горный инженер-нефтяник".

Имеет степень магистра делового администрирования (MBA) Московской школы управления "Сколково" (Москва, Шанхай, Сан-Франциско).

В сентябре прошлого года сообщалось, что экс-вице-министр энергетики Асет Магауов и Бекзат Абайылданов были назначены заместителями председателя правления АО НК "КазМунайГаз".

А до этого, в мае 2024 года, Асхат Хасенов был назначен председателем правления национальной компании АО НК "КазМунайГаз".

Недавно президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова с отчетом и дал ему ряд поручений.