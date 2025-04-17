Токаев сменил зампредов Ассамблеи народа Казахстана

В четверг, 17 апреля, глава государства Касым-Жомарт Токаев сменил двух заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает пресс-служба Акорды в своем Telegram-канале, от должностей заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана освобождены Буларов Лугмар Харкиевич и Шин Юрий Германович.

Отметим, что в январе 2024 года Буларов и Шин вошли в состав Национального курултая.

Согласно распоряжению президента, вместо них должность заняли Ахметов Расул Сурмалиевич и Останькович Дмитрий Валерьевич.

Отметим, согласно информации на сайте ОЮЛ "Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана", Дмитрий Останькович — композитор, педагог, общественный деятель, руководитель филиала ОЮЛ "АРСК" по Астане.

Дмитрий Останькович. Фото: gov.kz

Родился в 1975 году в Шымкенте. Получил высшее образование в Казахской национальной академии музыки.

Занимал должности преподавателя на кафедре музыковедения и композиции, был старшим преподавателем, доцентом, деканом факультета "Музыковедение и фортепиано" КазНУИ.

Сочинил ряд симфонических, камерно-инструментальных и вокальных произведений различных жанров, в том числе "Наурыз" для духового оркестра, "Қансонар" кюй для камерного оркестра, "Мой Казахстан" и "Отаным" для оркестра казахских народных инструментов, а также большое количество камерно-инструментальных и вокальных произведений.

Широкую известность приобрели эстрадные песни композитора "Гибнут первые", "Ветераны моей Родины", "Курт-драгоценный камень", "Посвящение врачам", "Мы – казахстанцы", "Благодарю тебя, мой Казахстан!", говорится в материале.

С декабря 2023 года организовал и возглавил республиканскую ассоциацию белорусских культурных центров "Родны кут".

Член Республиканского Совета Ассамблеи народа Казахстана, член партии Amanat.

Расул Ахметов. Фото: Facebook/Rasul Ahmetov

На личной странице Расула Ахметова в Facebook указано, что он является помощником президента DATÜB по внешней политике и международным отношениям, президентом Фонда публичной дипломатии и членом Ассамблеи народа Казахстана.

Всемирная ассоциация турок-ахыска (DATÜB), как указано на ее сайте, была создана 18 ноября 2008 года. В Координационный совет организации вошли 48 руководителей общественных объединений девяти государств, где проживают турки-ахыска: Азербайджан, Турция, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Россия, Украина, Америка, Грузия.

"Цель этой организации – объединить разбросанный по миру народ, вместе и сообща решать наболевшие вопросы, искать вместе выходы из сложившихся проблем, всесторонне помогать друг другу", - указано на сайте.

Добавим, как указывается на официальном сайте АНК, Ассамблея народа Казахстана – конституционный орган, институт гражданского общества, скрепивший интересы всех этносов и обеспечивающий неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан независимо от их национальной принадлежности, говорится на сайте АНК.

Она была образована 1 марта 1995 года.

Главной задачей АНК является реализация государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в Казахстане и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений.