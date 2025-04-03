Назначен заместитель акима Туркестанской области

По согласованию с Администрацией президента РК на должность заместителя акима Туркестанской области назначен Талгат Козбеков, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров представил активу своего нового заместителя и пожелал ему успехов в дальнейшей работе. Глава региона отметил необходимость решения важных задач для развития области.

Талгат Козбеков родился в 1976 году в селе Коктал Панфиловского района Талдыкорганской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "экономист-маркетолог" и Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "юрист".

Трудовую деятельность начал в 1999 году налоговым инспектором в отделе налогового аудита налогового комитета по Панфиловскому району. В разные годы работал руководителем отдела, заместителем руководителя управления, руководителем управления государственных доходов по Панфиловскому району.

С 2020 года работал заместителем руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области, руководителем департамента государственных доходов по Алматинской области.

С сентября 2022 года занимал должность руководителя департамента государственных доходов по области Жетісу.

"Талгат Козбеков в качестве заместителя акима области будет курировать работу управлений предпринимательства и промышленности, строительства, государственных закупок, финансов и государственных активов, экономики и бюджетного планирования", - отметили в акимате.

Напомним, 6 января 2025 года акимом Туркестанской области был назначен Нуралхан Кушеров. До этого с января 2023 года он занимал пост заместителя акима данного региона.

По данным официального сайта акимата, Туркестанская область - региона на юге Казахстана. Дата образования - 10 марта 1932 года. Административный центр - город Туркестан.

Аппарат акима Туркестанской области осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима региона.