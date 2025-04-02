Назначен новый глава ФСМС

Приказом министра здравоохранения РК по согласованию с премьер-министром на должность председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" назначен Айдын Кульсеитов, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, министр здравоохранения Акмарал Альназарова сегодня представила коллективу Фонда социального медицинского страхования нового руководителя.

Приказом министра здравоохранения по согласованию с премьер-министром на должность председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" назначен Айдын Кульсеитов.

Айдын Кульсеитов родился в Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет по специальности "Инженер-экономист" и Академию государственной службы при президенте РК по специальности "Менеджер государственной службы".

Трудовую деятельность начал в частной сфере, дойдя до руководящих должностей. Затем перешел на государственную службу. Работал в Министерстве индустрии и торговли, Министерстве энергетики и минеральных ресурсов, был председателем правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", АО "Казахстанский институт развития индустрии".

С 2017 года занимал ряд руководящих должностей в администрации президента РК.

В течение двух лет возглавлял Центр стратегических разработок и анализа администрации президента РК.

Затем был назначен заведующим Отделом стратегического планирования администрации президента Республики Казахстан.

В последние два года работал руководителем Отдела социально-экономического мониторинга администрации президента РК. До настоящего времени - на посту заведующего Отделом социально-экономической политики администрации президента Республики Казахстан.

Напомним, в январе этого года в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) сообщили, что Абылкаир Скаков покидает пост председателя правления. Причину ухода тогда в Фонде не назвали.

Позже Абылкаир Скаков подтвердил уход с поста главы ФСМС, отметив, что это осмысленное и взвешенное решение.

Также напомним, он был назначен на должность главы Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) в сентябре 2023 года.

В августе 2024 года Абылкаир Скаков озвучил размер своей зарплаты на посту главы Фонда социального медицинского страхования. По его словам, он получал 1,4 млн тенге в месяц.

Отметим, что в июле прошлого года Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге.

А недавно в Высшей аудиторской палате рассказали о грубых нарушениях в работе Фонда медицинского страхования. Так, были выявлены факты оформления лекарств на сумму 8 млн тенге на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж.

А депутаты мажилиса тогда и вовсе указали на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном медицинском страховании.

Тогда же стало известно, что ФСМС не сможет выполнять свои обязательства с 2031 года.

А в марте зампред Антикора Дархан Куракбаев в кулуарах сената рассказал, в чем подозревают заместителя председателя Фонда соцмедстрахования.