Новый министр энергетики Казахстана принес присягу

На заседании правительства новый министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов принес присягу перед другими членами кабмина, передает корреспондент NUR.KZ.

"Перед народом и президентом РК торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей родины – Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию и законы государства.

Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости гражданского межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе" - зачитал текст присяги новый министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

Напомним, Аккенженов занял пост министра 19 марта. Он сменил на этой должности Алмасадама Саткалиева, возглавившего Агентство по атомной энергетике РК.

В Минэнерго сообщали, что новый глава ведомства родился в 1979 году в Алматы.

Окончил Высшую школу права "Әділет" (юрист-правовед), университет "Астана" (нефтегазовое дело).

В разные годы работал в ТН "KazMunaiGaz Singapore", АО "Торговый дом "КазМунайГаз", KMG International (Rompetrol), АО НК "КазМунайГаз".

С июня 2023 года занимал пост вице-министра энергетики РК.

Награжден орденом "Құрмет" и медалью "10 лет Евразийскому экономическому союзу".