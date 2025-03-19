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Председателей трех областных судов назначили в Казахстане

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Председатель областного суда в ЗКО
Представление председателя Западно-Казахстанского суда. Фото: t.me/Jogargy_sot/

Представлены новые председатели Павлодарского, Мангистауского и Западно-Казахстанского областных судов, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Председатели судебных коллегий Верховного Суда Нурсерик Шарипов, Назгуль Рахметуллина и Аслан Тукиев представили судейскому сообществу вновь назначенных председателей Западно-Казахстанского, Мангистауского и Павлодарского областных судов. Ими стали Азат Избасаров, Максут Текетаев и Серик Толегенов соответственно.

Во встречах приняли участие судьи регионов, руководители государственных и правоохранительных органов, ветераны судебной системы и представители департаментов Судебной администрации.

Спикеры отметили многолетний опыт работы в судебной системе, высокую квалификацию, авторитет и организаторские способности вновь назначенных председателей судов. Перед ними была обозначена первостепенная задача - повышение качества отправления правосудия в судах.

Назначенный председателем Западно-Казахстанского областного суда Азат Омирбекович Избасаров родился в 1978 году в селе Текели Алматинской области. В 1999 году окончил Казахский государственный юридический университет.

В 1999-2009 годы - работал следователем, начальником следственного отдела УВД Алматы и Алматинской области.

В 2009-2018 годы занимал должность судьи Карасайского районного суда Алматинской области, председателя специализированного межрайонного уголовного суда Мангистауской области. В 2018-2021 годы - судья Мангистауского областного суда.

С 2021 года до настоящего назначения работал председателем судебной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда.

Председатель Мангистауского областного суда
Представление председателя Мангистауского областного суда. Фото: t.me/Jogargy_sot/

Назначенный председателем Мангистауского областного суда Максут Нысанбаевич Текетаев родился в 1970 году в Шиелийском районе Кызылординской области. В 2003 году окончил юридический факультет университета имени Д.Кунаева (Алматы).

В 2001-2007 годы работал судебным исполнителем, старшим судебным исполнителем в Алматы. В 2007-2022 годы занимал должность судьи, председателя Талгарского районного суда.

С 2022 года до настоящего назначения - председатель судебной коллегии по гражданским делам Кызылординского областного суда.

Назначенный председателем Павлодарского областного суда Серик Кенесович Толегенов родился в 1968 году в селе Айдарлы Алматинской области.

В 1998 году окончил юридический факультет Казахского государственного национального университета им. Аль-Фараби.

В 1990-2003 годы работал секретарем судебного заседания, судебным исполнителем, консультантом аппарата Верховного Суда. В 2003-2007 годы занимал пост судьи Алматинского районного суда Астаны.

В 2007-2022 годы занимал должность председателя суда Актобе, председателя районного суда №2 Алмалинского района Алматы.

С 2022 года до настоящего назначения - председатель судебной коллегии по гражданским делам Павлодарского областного суда.

Напомним, вчера был назначен председатель Костанайского областного суда. Им стал Алмат Ерманов, имеющий 13-летний опыт работы в судах первой инстанции, в том числе при рассмотрении сложных споров в экономическом суде.

Ранее стало известно о назначении председателя Северо-Казахстанского областного суда. Должность занял Серикжан Габдулин. При назначении отметили 25-летний судейский стаж нового председателя областного суда СКО.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2229231-predsedateley-treh-oblastnyh-sudov-naznachili-v-kazahstane/